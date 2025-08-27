Lettonia-Turchia 73-93: highlights EuroBasket

La Lettonia inizia con una sconfitta il percorso a EuroBasket 2025 contro la Turchia per 73 a 93. Partenza complicata per i lettoni, subito costretti a inseguire i turchi, già avanti di 14 a due minuti dal termine del primo quarto grazie ai canestri di Osman e Sipahi. La squadra baltica prova a reagire con Davis Bertans e Arturs Zagars, riuscendo ad accorciare fino al -8 all'intervallo. Nel secondo tempo la Turchia dilaga: Shane Larkin e Cedi Osman sono incontenibili dall'arco e spingono la squadra fino al +17 a inizio ultimo quarto. Un divario che continua a crescere fino al +20 finale.