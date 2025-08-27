Lettonia-Turchia 73-93: highlights EuroBasket

La Lettonia inizia con una sconfitta il percorso a EuroBasket 2025 contro la Turchia per 73 a 93. Partenza complicata per i lettoni, subito costretti a inseguire i turchi, già avanti di 14 a due minuti dal termine del primo quarto grazie ai canestri di Osman e Sipahi. La squadra baltica prova a reagire con Davis Bertans e Arturs Zagars, riuscendo ad accorciare fino al -8 all'intervallo. Nel secondo tempo la Turchia dilaga: Shane Larkin e Cedi Osman sono incontenibili dall'arco e spingono la squadra fino al +17 a inizio ultimo quarto. Un divario che continua a crescere fino al +20 finale.

basket
Breve ripasso su Giannis Antetokounmpo con Flavio Tranquillo
basket
Breve ripasso su Giannis Antetokounmpo con Flavio Tranquillo
1 ora fa
| 1 ora fa
CHE GIRONE ITALIACHE GIRONE ITALIA
basket
Italbasket, tra Giannis e Scariolo: che girone sarà?
1 giorno fa
| 1 giorno fa
BILANCIO ITALBASKETBILANCIO ITALBASKET
basket
Italbasket, il punto prima degli Europei con Andrea Meneghin
1 giorno fa
| 1 giorno fa
COLL GAIACOLL GAIA
basket
Cresce l'attesa per EuroBasket: clima azzurro dalla Fan Zone
1 giorno fa
| 1 giorno fa
basket
"The Lost Dream Team": il trailer del documentario
basket
"The Lost Dream Team": il trailer del documentario
11 ore fa
| 11 ore fa
basket
Fontecchio: "Siamo pronti, ci siamo preparati bene"
basket
Fontecchio: "Siamo pronti, ci siamo preparati bene"
1 giorno fa
| 1 giorno fa
basket
Eurobasket 2025, Melli: "Grecia squadra di alto livello"
basket
Eurobasket 2025, Melli: "Grecia squadra di alto livello"
2 giorni fa
| 2 giorni fa
basket
Italia-Grecia 74-76, il commento di Tranquillo e Pessina
basket
Italia-Grecia 74-76, il commento di Tranquillo e Pessina
4 giorni fa
| 4 giorni fa
basket
Guarda gli HIGHLIGHTS di Italia-Grecia 74-76
basket
Guarda gli HIGHLIGHTS di Italia-Grecia 74-76
4 giorni fa
| 4 giorni fa
POLONARAPOLONARA
serie a
Achille Polonara torna alla Dinamo Sassari
5 giorni fa
| 5 giorni fa
basket
Pozzecco: "Si può perdere con chiunque, il livello è alto"
basket
Pozzecco: "Si può perdere con chiunque, il livello è alto"
5 giorni fa
| 5 giorni fa
basket
Italia-Lettonia 68-83: highlights Trofeo dell'Acropoli
basket
Italia-Lettonia 68-83: highlights Trofeo dell'Acropoli
5 giorni fa
| 5 giorni fa
