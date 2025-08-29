Lituania-Montenegro 94-67: highlights Eurobasket

La sfida tra due dei migliori lunghi del continente, Jonas Valanciunas contro Nikola Vucevic, va totalmente in favore del primo. Il centro dei Denver Nuggets segna 19 punti nel solo primo tempo con un clamoroso 8/9 al tiro di cui 3/4 da tre e non c’è bisogno di lui nella ripresa, mentre il lungo dei Chicago Bulls chiude a 20+10 ma senza impedire una pesante sconfitta. Il Montenegro infatti non ha alcuna chance di tenere il passo dei lituani, anche perché Rokas Jokubaitis non sbaglia mai (21 punti). GUARDA GLI HIGHLIGHTS.