Belinelli Ambassador per Sky: "Porterò la mia esperienza"

A margine della cerimonia degli LBA Awards nei quali gli stato consegnato un premio alla carriera, il nuovo ambassador e Special Guest di Sky Sport Basket Marco Belinelli ha parlato della sua nuova avventura: "Sicuramente questa è un'altra porta che si è aperta per me: sono molto contento e carico di lavorare per questa famiglia, cercherò di portare la mia esperienza e di essere utile al gruppo per capire bene alcune fasi del campionato, delle partite, del gioco e di alcuni giocatori. Prima lo facevo coi miei amici e la mia famiglia, ora lo farò coi miei colleghi: proverò a fare del mio meglio. Godiamoci lo spettacolo della pallacanestro che torna e che possa far divertire tutti".