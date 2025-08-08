Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"

Il capitano dell'Italbasket, Nicolò Melli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Trieste della Nazionale in preparazione a Eurobasket. "C'è una base che teniamo da anni, alla quale si è aggiunto un gruppo di giovani ragazzi che hanno portato freschezza. C'è grande entusiasmo e voglia di fare bene, speriamo di trasformarli in risultati positivi. Noi più grandi dovremo cercare di dare l'esempio, la cosa più importante è ora creare un gruppo per farci trovare pronti per il nostro debutto a Eurobasket il 28 - ha spiegato Melli -. I quarti di finale sono uno scoglio apparentemente insormontabile, vediamo però se questa volta riusciamo a superarli".