Procida: "Le due amichevoli sono state un ottimo segnale"

00:03:25 min
|
2 ore fa

Gabriele Procida ha parlato da Trieste, luogo del ritiro della Nazionale in preparazione a Eurobasket (dal 27 agosto al 14 settembre in diretta su Sky). "Ci stiamo divertendo. Le due amichevoli sono state un ottimo segnale per tutti. Il livello si alza ma noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare, soprattutto in difesa dovremo essere compatti. Le partite con Lettonia, Argentina e poi il torneo in Grecia ci aiuteranno tantissimo a raggiungere il livello massimo di concentrazione e anche a livello fisico per capire quali sono le cose su cui dovremo ancora lavorare e i nostri punti di forza. Giorno dopo giorno riusciremo a costruire un'identità ancora più forte".

BACKUPthompson italia basket intervista video newsBACKUPthompson italia basket intervista video news
basket
Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"
00:00:41 min
| 1 ora fa
fontecchio italia basket intervista news videofontecchio italia basket intervista news video
basket
Fontecchio: "Gruppo collaudato, ogni anno occasione per noi"
00:04:39 min
| 3 ore fa
melli italia basket intervista news videomelli italia basket intervista news video
basket
Eurobasket, Melli: "Proveremo a superare i quarti di finale"
00:06:23 min
| 4 ore fa
ERROR! SN270945ERROR! SN270945
basket
Eurobasket, il docufilm Tutto: Cuore Azzurro, Misto Bronzo
00:01:13 min
| 2 giorni fa
BONAMICO BONFARDECIBONAMICO BONFARDECI
basket
Il ricordo di Marco Bonamico, il "Marine" d'argento a Mosca
00:02:25 min
| 4 giorni fa
hl italia senegalhl italia senegal
basket
Italia-Senegal 80-56: highlights Trentino Cup
00:01:17 min
| 4 giorni fa
bonfardecibonfardeci
basket
Trentino Basket Cup, Italia-Senegal 80-56: il commento
00:05:26 min
| 4 giorni fa
HL ITALIA-ISLANDA BASKET_2900811HL ITALIA-ISLANDA BASKET_2900811
basket
Italia-Islanda 87-61: highlights Trentino Cup
00:02:27 min
| 5 giorni fa
COMMENTO BONFACOMMENTO BONFA
basket
Trentino Cup, Italia in finale con il Senegal: live su Sky
00:01:47 min
| 5 giorni fa
Italia basket hellas verona incontro pozzecco intervistaItalia basket hellas verona incontro pozzecco intervista
basket
Pozzecco: "Il Verona ci ha accolto bene, tiferemo per loro"
00:00:44 min
| 13 giorni fa
italia u20 basket premiazioneitalia u20 basket premiazione
basket
Europei U20, Italia campione! La premiazione
00:02:53 min
| 18 giorni fa
SRV FRERI SU NUOVE PARTITE BASKET SKY_0736920SRV FRERI SU NUOVE PARTITE BASKET SKY_0736920
basket
Il meglio della Serie A di basket su Sky: fino al 2028
00:02:08 min
| 25 giorni fa
Playlist di tendenza
