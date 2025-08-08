Procida: "Le due amichevoli sono state un ottimo segnale"

Gabriele Procida ha parlato da Trieste, luogo del ritiro della Nazionale in preparazione a Eurobasket (dal 27 agosto al 14 settembre in diretta su Sky). "Ci stiamo divertendo. Le due amichevoli sono state un ottimo segnale per tutti. Il livello si alza ma noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare, soprattutto in difesa dovremo essere compatti. Le partite con Lettonia, Argentina e poi il torneo in Grecia ci aiuteranno tantissimo a raggiungere il livello massimo di concentrazione e anche a livello fisico per capire quali sono le cose su cui dovremo ancora lavorare e i nostri punti di forza. Giorno dopo giorno riusciremo a costruire un'identità ancora più forte".