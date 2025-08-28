Serbia-Estonia 98-64: highlights EuroBasket

La Serbia inizia il percorso di EuroBasket con una vittoria schiacciante contro l'Estonia per 98 a 64. I serbi partono forte con un 9-0 firmato da Avramovic e Nikola Jovic, e chiudono il primo quarto già avanti di 20. L'Estonia prova a reagire a inizio secondo periodo con un 7-0, approfittando di un momento di pausa offensiva dei serbi. Nel finale del primo tempo entra in ritmo anche Nikola Jokic, che va all'intervallo con 7 punti, 3 assist e 4 rimbalzi. Nella ripresa l'asse Jovic-Jokic-Avramovic domina e spinge la Serbia fino al +42 a fine terzo quarto. Gli ultimi minuti scorrono senza canestri: la squadra di Jokic chiude con una netta vittoria, +34.