Supercoppa, Della Valle: "La nostra forza è l'identità"

A margine della cerimonia degli LBA Awards, il capitano di Brescia Amedeo Della Valle ha fatto il punto sulle possibilità della sua squadra alla vigilia della sfida contro Trento (sabato alle 18 su Sky Sport Basket e in streaming su SkySport.it). "Abbiamo mantenuto grande identità, nonostante il cambio in pachina. Questo deve essere un punto di forza per noi, abbiamo creato un bellissimo gruppo: puntiamo molto su quell'alchimia di squadra che ci fa stare bene in campo e fuori". Il meglio degli LBA Awards finirà in uno speciale che andrà in onda con il primo passaggio sabato 27 settembre alle 16.30 su Sky Sport Basket. .