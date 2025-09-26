Supercoppa, Della Valle: "La nostra forza è l'identità"

00:02:19 min
|
1 ora fa

A margine della cerimonia degli LBA Awards, il capitano di Brescia Amedeo Della Valle ha fatto il punto sulle possibilità della sua squadra alla vigilia della sfida contro Trento (sabato alle 18 su Sky Sport Basket e in streaming su SkySport.it). "Abbiamo mantenuto grande identità, nonostante il cambio in pachina. Questo deve essere un punto di forza per noi, abbiamo creato un bellissimo gruppo: puntiamo molto su quell'alchimia di squadra che ci fa stare bene in campo e fuori". Il meglio degli LBA Awards finirà in uno speciale che andrà in onda con il primo passaggio sabato 27 settembre alle 16.30 su Sky Sport Basket. .

ERROR! frosiniERROR! frosini
basket
Venezia, Frosini: "Vogliamo competere al massimo in Eurocup"
00:03:13 min
| 36 minuti fa
pubblicità
ERROR! intv_pajolaERROR! intv_pajola
basket
Supercoppa, Pajola: "Contro Milano una sfida da Eurolega"
00:02:58 min
| 1 ora fa
ERROR! LBA0004ERROR! LBA0004
basket
Basket, tutte le emozioni della Serie A di nuovo su Sky
00:00:47 min
| 2 ore fa
ERROR! LBA0003ERROR! LBA0003
basket
Basket, il meglio di Marco Belinelli, nuovo Ambassador Sky
00:00:43 min
| 2 ore fa
ERROR! intv_forrayERROR! intv_forray
basket
Supercoppa, Forray: "Trento zero pressione, ce la giochiamo"
00:02:57 min
| 2 ore fa
Fenerbahce campione: la stoppata decisiva di MelliFenerbahce campione: la stoppata decisiva di Melli
basket
Fenerbahce campione: la stoppata decisiva di Melli
00:00:10 min
| 10 ore fa
SRV SFILATA EMPORIO ARMANI 250925_5312613SRV SFILATA EMPORIO ARMANI 250925_5312613
basket
Milano Fashion Week, gli sportivi presenti da Emporio Armani
00:02:35 min
| 3 ore fa
Eurolega, le previsioni di MisicEurolega, le previsioni di Misic
basket
Eurolega, le previsioni di Micic
00:01:09 min
| 3 giorni fa
ERROR! SN277534ERROR! SN277534
basket
NBA, Eurolega e Serie A: la stagione del basket di Sky Sport
00:00:29 min
| 3 giorni fa
Eurolega, i giocatori di Milano e il loro numero di magliaEurolega, i giocatori di Milano e il loro numero di maglia
basket
Eurolega, i giocatori di Milano e il loro numero di maglia
00:01:07 min
| 4 giorni fa
HL TORTONA-BOLOGNA_5144965HL TORTONA-BOLOGNA_5144965
serie a
Tortona-Virtus Bologna 56-75: highlights
00:01:52 min
| 4 giorni fa
PETRUCCI BASKETPETRUCCI BASKET
serie a
Basket, Petrucci: "Nuovo ct? Il nome è quello di Banchi"
00:00:41 min
| 10 giorni fa
ERROR! frosiniERROR! frosini
basket
Venezia, Frosini: "Vogliamo competere al massimo in Eurocup"
00:03:13 min
| 36 minuti fa
ERROR! intv_pajolaERROR! intv_pajola
basket
Supercoppa, Pajola: "Contro Milano una sfida da Eurolega"
00:02:58 min
| 1 ora fa
ERROR! LBA0004ERROR! LBA0004
basket
Basket, tutte le emozioni della Serie A di nuovo su Sky
00:00:47 min
| 2 ore fa
ERROR! LBA0003ERROR! LBA0003
basket
Basket, il meglio di Marco Belinelli, nuovo Ambassador Sky
00:00:43 min
| 2 ore fa
ERROR! intv_forrayERROR! intv_forray
basket
Supercoppa, Forray: "Trento zero pressione, ce la giochiamo"
00:02:57 min
| 2 ore fa
Fenerbahce campione: la stoppata decisiva di MelliFenerbahce campione: la stoppata decisiva di Melli
basket
Fenerbahce campione: la stoppata decisiva di Melli
00:00:10 min
| 10 ore fa
SRV SFILATA EMPORIO ARMANI 250925_5312613SRV SFILATA EMPORIO ARMANI 250925_5312613
basket
Milano Fashion Week, gli sportivi presenti da Emporio Armani
00:02:35 min
| 3 ore fa
Eurolega, le previsioni di MisicEurolega, le previsioni di Misic
basket
Eurolega, le previsioni di Micic
00:01:09 min
| 3 giorni fa
ERROR! SN277534ERROR! SN277534
basket
NBA, Eurolega e Serie A: la stagione del basket di Sky Sport
00:00:29 min
| 3 giorni fa
Eurolega, i giocatori di Milano e il loro numero di magliaEurolega, i giocatori di Milano e il loro numero di maglia
basket
Eurolega, i giocatori di Milano e il loro numero di maglia
00:01:07 min
| 4 giorni fa
HL TORTONA-BOLOGNA_5144965HL TORTONA-BOLOGNA_5144965
serie a
Tortona-Virtus Bologna 56-75: highlights
00:01:52 min
| 4 giorni fa
PETRUCCI BASKETPETRUCCI BASKET
serie a
Basket, Petrucci: "Nuovo ct? Il nome è quello di Banchi"
00:00:41 min
| 10 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità