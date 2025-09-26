Supercoppa, Pajola: "Contro Milano una sfida da Eurolega"

A margine della cerimonia degli LBA Awards, il capitano della Virtus Bologna Alessandro Pajola ha fatto il punto sulle possibilità della sua squadra alla vigilia della sfida contro Milano (sabato alle 20.45 su Sky Sport Basket e in streaming su SkySport.it). "Contro Milano sarà una sfida da Eurolega, quindi ad alto livello e molto fisica. Forse all’inizio le squadre si studieranno un po’, visto che non ci siamo ancora mai affrontati con i nuovi acquisti e i nuovi giocatori, quindi avremo un po' di tempo per studiarci nel primo quarto o nel primo tempo. Abbiamo fatto il nostro piano partita, cercheremo di limitare i loro punti di forza, quindi mettere poi in campo noi stessi". Il meglio degli LBA Awards finirà in uno speciale che andrà in onda con il primo passaggio sabato 27 settembre alle 16.30 su Sky Sport Basket.