Cotelli: "Faticato in difesa, ma ora pensiamo alla finale"

La Germani Brescia è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025, grazie al successo per 88-75 su Trento. Queste le parole di coach Matteo Cotelli, al suo esordio vincente sulla panchina dei lombardi: "È stata una partita molto emozionante e tosta, proprio come ci aspettavamo. Non siamo partiti bene, ma poi siamo riusciti a rientrare con grande energia. Sono molto contento, siamo già concentrati sulla finale. Nei primi due quarti in difesa abbiamo giocato a un livello troppo basso, poi siamo riusciti a essere più squadra e abbiamo messo l'energia che serviva. Proprio in difesa dobbiamo fare dei passi avanti".