Burnell: "La chiave? Limitare le transizioni di Trento"

La Germani Brescia è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025, grazie al successo per 88-75 su Trento. Miglior realizzatore è stato Jason Burnell, autore di 21 punti. Al termine della partita, l'ala della Germani ha commentato così la prestazione: "Cerco sempre di essere presente, di pensare al momento, di restare positivo e di fare tutto quello che la mia squadra mi chiede. Nel secondo tempo la partita è cambiata perché siamo riusciti a limitare le transizioni offensive di Trento: è stata la chiave. Domani dovremo restare uniti e concentrati per 40 minuti".

