Thompson: "Non ci danno per favoriti, una motivazione extra"

Darius Thompson ha raccontato le sue prime sensazioni dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale italiana a Trieste in vista di Eurobasket (in diretta dal 27 settembre su Sky Sport): "Siamo una grande famiglia, tutti mi hanno accolto benissimo. Ho visto qualche partita prima di arrivare qua e la squadra difende molto bene, giocando in modo aggressivo e offensivo. Ci stiamo allenando duramente. All'Europeo non ci danno per favoriti e questo deve servirci come motivazione extra. Quando giochi libero, tutto può succedere".