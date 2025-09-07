Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"

00:02:33 min
|
1 ora fa

Così Flavio Tranquillo ha parlato dell’eliminazione dell’Italbasket contro la Slovenia e delle dimissioni di Gianmarco Pozzecco da Ct della nazionale: “Il risultato è solo una sintesi della prestazione. Io penso che in generale, tutto sommato, la squadra nazionale in questi 15-20 anni non sia andata lontanissima a dare quello che aveva, andando vicino a esprimere il proprio potenziale. Squadre come l'Italia per fare un mezzo passo in più devono avere o una mano dal tabellone oppure devono trovare dentro qualcosa di particolare. Il tabellone non è in tuo controllo, ma il trovare dentro qualcosa di particolare, secondo me, passa dal provare qualcosa di diverso da parte dei giocatori: creare un ambiente che sia più pronto al confronto costruttivo, che non significa tirarsi i piatti in testa dalla mattina alla sera, ma parlare magari in maniera più franca di determinate cose. Bisogna riuscire a creare le condizioni per quel confronto che, nel caso, non è così banale”.

ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 1 ora fa
pubblicità
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 2 ore fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 2 ore fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 2 ore fa
ERROR! doncic_vs_italiaERROR! doncic_vs_italia
basket
Doncic batte l'Italia con 42 punti: l'analisi del suo match
00:01:53 min
| 2 ore fa
ERROR! gallinari_post_sloveniaERROR! gallinari_post_slovenia
basket
Gallinari: "C'è amarezza, ma lascio l’Italia in ottime mani"
00:03:04 min
| 2 ore fa
ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187
basket
Italia-Slovenia 77-84: highlights Eurobasket
00:03:47 min
| 3 ore fa
HL FRANCIA GEORGIA_2144738HL FRANCIA GEORGIA_2144738
basket
Francia-Georgia 70-80: highlights Eurobasket
00:03:07 min
| 6 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO BASKET ITALIAERROR! COLL ACCOTO BASKET ITALIA
basket
Eurobasket, cresce l'attesa per Italia-Slovenia 17:30 su Sky
00:02:49 min
| 9 ore fa
HL POLONIA BOSNIA_0946171HL POLONIA BOSNIA_0946171
basket
Polonia-Bosnia 80-72 : highlights Eurobasket
00:03:05 min
| 9 ore fa
ERROR! HL SERBIA VS FINLANDIA_5824552ERROR! HL SERBIA VS FINLANDIA_5824552
basket
Serbia-Finlandia 86-92: highlights Eurobasket
00:04:23 min
| 23 ore fa
CAMERA ARDENTE ARMANICAMERA ARDENTE ARMANI
serie a
Elkann e Buonfiglio alla camera ardente di Giorgio Armani
00:01:04 min
| 19 ore fa
ERROR! tranquillo_post_sloveniaERROR! tranquillo_post_slovenia
basket
Tranquillo: "Il 1° tempo di Doncic ha sparigliato le carte"
00:03:21 min
| 1 ora fa
ERROR! pozzERROR! pozz
basket
Pozzecco lascia l'Italbasket: "Decisione già presa"
00:04:11 min
| 2 ore fa
ERROR! melli_post_sloveniaERROR! melli_post_slovenia
basket
Melli: “Siamo partiti troppo male, peccato perdere così”
00:01:43 min
| 2 ore fa
ERROR! fontecchio_post_sloveniaERROR! fontecchio_post_slovenia
basket
Fontecchio: “Abbiamo lottato, ma contro questo Doncic..”
00:02:26 min
| 2 ore fa
ERROR! doncic_vs_italiaERROR! doncic_vs_italia
basket
Doncic batte l'Italia con 42 punti: l'analisi del suo match
00:01:53 min
| 2 ore fa
ERROR! gallinari_post_sloveniaERROR! gallinari_post_slovenia
basket
Gallinari: "C'è amarezza, ma lascio l’Italia in ottime mani"
00:03:04 min
| 2 ore fa
ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187ERROR! HL ITALIA VS SLOVENIA_3556187
basket
Italia-Slovenia 77-84: highlights Eurobasket
00:03:47 min
| 3 ore fa
HL FRANCIA GEORGIA_2144738HL FRANCIA GEORGIA_2144738
basket
Francia-Georgia 70-80: highlights Eurobasket
00:03:07 min
| 6 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO BASKET ITALIAERROR! COLL ACCOTO BASKET ITALIA
basket
Eurobasket, cresce l'attesa per Italia-Slovenia 17:30 su Sky
00:02:49 min
| 9 ore fa
HL POLONIA BOSNIA_0946171HL POLONIA BOSNIA_0946171
basket
Polonia-Bosnia 80-72 : highlights Eurobasket
00:03:05 min
| 9 ore fa
ERROR! HL SERBIA VS FINLANDIA_5824552ERROR! HL SERBIA VS FINLANDIA_5824552
basket
Serbia-Finlandia 86-92: highlights Eurobasket
00:04:23 min
| 23 ore fa
CAMERA ARDENTE ARMANICAMERA ARDENTE ARMANI
serie a
Elkann e Buonfiglio alla camera ardente di Giorgio Armani
00:01:04 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità