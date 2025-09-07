Tranquillo: "Per altri risultati serve un altro ambiente"

Così Flavio Tranquillo ha parlato dell’eliminazione dell’Italbasket contro la Slovenia e delle dimissioni di Gianmarco Pozzecco da Ct della nazionale: “Il risultato è solo una sintesi della prestazione. Io penso che in generale, tutto sommato, la squadra nazionale in questi 15-20 anni non sia andata lontanissima a dare quello che aveva, andando vicino a esprimere il proprio potenziale. Squadre come l'Italia per fare un mezzo passo in più devono avere o una mano dal tabellone oppure devono trovare dentro qualcosa di particolare. Il tabellone non è in tuo controllo, ma il trovare dentro qualcosa di particolare, secondo me, passa dal provare qualcosa di diverso da parte dei giocatori: creare un ambiente che sia più pronto al confronto costruttivo, che non significa tirarsi i piatti in testa dalla mattina alla sera, ma parlare magari in maniera più franca di determinate cose. Bisogna riuscire a creare le condizioni per quel confronto che, nel caso, non è così banale”.