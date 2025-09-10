Eurobasket, il miracolo di Da Silva lancia la Germania

I campioni del mondo della Germania ha faticato moltissimo ad avere ragione della Slovenia, rimanendo a lungo sotto nel punteggio nei primi tre quarti. A lanciare il quarto periodo in cui sono riusciti a conquistare la semifinale contro la Finlandia (venerdì in diretta su Sky Sport Basket) è stato un “jolly” da centrocampo segnato da Tristan Da Silva sulla sirena del terzo quarto, trovando lo slancio giusto per sorpassare e poi battere Luka Doncic e compagni. Una prodezza da vedere e rivedere e che è diventata cruciale per suggellare la rimonta partita da -13.