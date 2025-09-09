Turchia-Polonia 91-77: highlights Eurobasket

00:02:17 min
|
1 ora fa

Dopo aver rischiato a lungo nell’ottavo contro la Svezia, la Turchia imbattuta non lascia scampo alla Polonia, prendendo il largo dal secondo quarto (27-13) in poi senza più guardarsi indietro. Strepitosa la prestazione, ancora una volta, di Alperen Sengun: 19 punti, 12 rimbalzi e 10 assist per il leader turco, per quella che è solamente la sesta tripla doppia nella storia di Eurobasket. La sua prestazione fa felici Larkin (13), Hazer (13), Sipahi (11), Osman (10), Korkmaz (10) e Osmani (10), tutti in doppia cifra. Alla Polonia non bastano i 19 punti di Jordan Loyd e Mateusz Ponitka per evitare la sconfitta ai quarti, ma la Turchia si è dimostrata nettamente superiore. .

