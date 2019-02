Altro che Var: dribbling con le mani e poi... rigore

Polemiche a non finire in Serie A per le decisioni del Var, tuttavia guardate cos'è successo nel campionato sudafricano: l'ultimo derby di Durban tra AmaZulu e Golden Arrows ha regalato lo show dell'attaccante Bongi Ntuli, protagonista di un dribbling di mano e del conseguente rigore guadagnato. A nulla erano valse le proteste degli ospiti: dello stesso Ntuli dal dischetto il definitivo 2-0