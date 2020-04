Olanda, caso Utrecht: presidente furioso dopo lo stop

Lo stop al campionato olandese, con l'assegnazione dei posti nelle coppe sulla base della classifica dell'Eredivisie al momento dell'interruzione, ha fatto infuriare il proprietario dell'Utrecht, Frans Van Seumeren. La sua squadra è finalista della Coppa d'Olanda, che non sarà giocata, ed è rimasta fuori dai preliminari di Europa League avendo giocato una partita in meno e con una differenza reti migliore rispetto al Willem, quinto in classifica.