Follia Adebayor: calcio volante in faccia a un avversario

Follia dell'attaccante ex Arsenal, oggi all'Olimpia Asuncion, in Copa Libertadores. Colpisce un avversario del Defensa y Justicia con un calcio volante al petto e poi si scusa su Instagram: "Triste dover lasciare il campo per un colpo alla Jackie Chan, non era mia intenzione far male al mio avversario"