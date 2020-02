Tifosi contestano, il presidente li affronta ed è... rissa

Incredibile quanto successo al termine del derby di Istanbul, vinto 3-1 dal Galatasaray sul Fenerbahce. Il presidente della squadra sconfitta, ampiamente contestato prima e durante l'incontro per i risultati poco soddisfacenti, ha deciso di scavalcare il palchetto della tribuna d'onore e affrontare i tifosi per un confronto che è presto sfociato in un parapiglia generale