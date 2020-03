Mega rissa in Gremio-Internacional: 8 rossi, ma non è record

Tensione alle stelle nel derby di Porto Alegre. Nel finale di gara un contrasto provoca una rissa che coinvolge tutti i giocatori: l'arbitro Rapollini estrae otto volte il cartellino rosso (in due casi per componenti della panchina) e la partita termina 0-0 e in 8 contro 8