Halilovic, ma dove tiri? La palla nel bar dello stadio

Si è sbloccato in Olanda il 23enne croato, centrocampista prestato dal Milan all'Heerenveen: prima rete in campionato contro l'Ado Den Haag con uno splendido sinistro a giro. Prove generali col gol per Halilovic, d'altronde pochi minuti prima si era reso protagonista di un episodio curioso: pallone destinato non all'incrocio ma nel bar alle spalle della porta avversaria. E il risultato è comico