O'Nien finisce fuori campo, tifosi avversari lo aggrediscono

È accaduto durante Portsmouth-Sunderland, semifinale di ritorno dei playoff di League One, quando al 61' il terzino dei Black Cats è caduto tra i sostenitori di casa dopo uno scontro di gioco. Come testimoniato dalle immagini televisive, un tifoso dei Pompey avrebbe colpito O'Nien che non ha fatto una piega: "Mio cugino piccolo picchia più forte", ha raccontato al termine del match che ha visto gli ospiti accedere alla finale