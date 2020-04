In Tagikistan si ferma il calcio: i gol dell'ultima partita

Dopo la sfida tra Lokomotiv e Khatlon, il calcio si ferma anche in Tagikistan, una delle ultime "isole felici" del pallone, anche se nel Paese non siano stati ancora registrati morti per coronavirus. La stagione, che era appena iniziata, non ripartirà prima del 10 maggio