Youth League, il rigore no look di Guehy è spettacolare

Chelsea e Dinamo Zagabria si sono giocati la qualificazione alle semifinali di Youth League ai calci di rigore. Guehy, giovane difensore dei Blues, ha segnato uno dei rigori che hanno regalato il passaggio del turno agli inglesi. Non è stato un rigore semplice: Guehy ha calciato in stile no look, ovvero senza guardare il portiere. Un’idea bizzarra quanto efficace.