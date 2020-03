Altri striscioni contro Hopp: sospesa Union-Wolfsburg

Dopo la clamorosa interruzione ieri della partita Hoffenheim-Bayern Monaco per le offese dei tifosi ospiti al presidente del club di casa, Dietmar Hopp, l'episodio si e' ripetuto oggi, quando parte dei fan berlinesi hanno obbligato a sospendere per alcuni minuti la partita tra Union Berlin e Wolfsburg. Al termine del primo tempo, i tifosi dell'Union hanno esposto striscioni insultanti nei confronti di Hopp e i giocatori hanno quindi sospeso il gioco, rientrando negli spogliatoi. L'interruzione e' durata sei minuti, poi le squadre sono tornate in campo, chiudendo regolarmente il primo tempo. L'incontro e' terminato 2-2