Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen 2-1: gol e highlights

Non è un pesce d'aprile ma, semplicemente, un'impresa pazzesca firmata da una squadra tedesca della 3.Liga, l'equivalente della nostra Serie C: vittoria per 2-1 in rimonta contro il Leverkusen, detentore del trofeo. Un successo che ha permesso all'Arminia Bielefeld di arrivare alla finale di Coppa di Germania. Quarta squadra della Bundes eliminata dall'Arminia in Coppa: nessun club di terza divisione era riuscito in un risultato simile. Fino al 2022 giocavano in Bundes, poi sono arrivate due retrocessioni di fila. In finale troverà una tra Stoccarda e Lipsia .