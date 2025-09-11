Chiudi Menu
Sport
Calcio estero
Bundes, Leverkusen-Eintracht F. venerdì su Sky
00:00:30 min
|
1 ora fa
bundesliga
Supercoppa tedesca, sabato alle 20.30 Stoccarda Bayern M.
00:05:12 min
| 27 giorni fa
bundesliga
Bayern Monaco, frattura del perone per Musiala
00:01:30 min
| 2 mesi fa
bundesliga
Coppa Germania, Bielefeld-Stoccarda 2-4: gol e highlights
00:01:28 min
| 3 mesi fa
bundesliga
Finale Coppa di Germania: Arminia Bielefeld-Stoccarda su Sky
00:00:30 min
| 3 mesi fa
bundesliga
Bundesliga, 34^ giornata: sabato c'è Diretta Gol su Sky
00:01:06 min
| 3 mesi fa
bundesliga
Bundesliga, sabato diretta gol per l'ultima giornata
00:04:52 min
| 3 mesi fa
bundesliga
Il Bayern vince la Bundesliga, 1° titolo per Kane: la festa
00:00:26 min
| 4 mesi fa
bundesliga
Bundesliga, le storie incredibili del Klassiker
00:01:34 min
| 5 mesi fa
bundesliga
Bundesliga Der Klassiker: Bayern M-Borussia D. sabato su Sky
00:01:01 min
| 5 mesi fa
bundesliga
Bayern Monaco, gli infortunati e le idee di Kompany
00:08:16 min
| 5 mesi fa
bundesliga
Bundesliga, 28^ giornata: Augsburg-Bayern Monaco su Sky
00:00:32 min
| 5 mesi fa
bundesliga
Coppa di Germania: è tempo di semifinali. Le partite su Sky
00:00:31 min
| 5 mesi fa
bundesliga
