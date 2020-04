Arturito la prende col sorriso: "Lockdown? Ci sono abituato"

Non solo Italia colpita dal Coronavirus anche la Spagna fa i conti con quest’emergenza. Ci ha raccontato quello che succede in Spagna un super appassionato di calcio, un grande tifoso del Valencia, attore spagnolo che ormai conosciamo tutti perché è uno dei protagonisti della Casa di Carta, Enrique Arce conosciuto come "Arturito". Che sta vivendo come tutti questa situazione complicata, ma prova comunque a prenderla col sorriso