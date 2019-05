Lo speciale Game of goals-I bomber della Premier

Il Golden Boot, la scarpa d'oro inglese parla africano, come già successo nel 1998-1999 quando vinsero Michael Owen, Jimmy Floyd Hasselbaink e Dwight Yorke. Un trono per tre: rivediamo allora in questo speciale tutti i gol del trio di questa esaltante stagione di Premier. Appuntamento giovedì 23 maggio alle 23 su Sky Sport Uno