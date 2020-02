Maguire scalcia Batshuayi: per l'arbitro non è rosso

Gesto controverso del difensore dello United che dopo aver fermato l'attaccante belga cade per terra e scalcia nelle parti basse l'avversario: per l'arbitro si tratta evidentemente di un gesto involontario e non punibile, considerato che contro il giocatore dello United non è stato preso alcun provvedimento