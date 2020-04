United vicino ai medici: cambia la scritta di Old Trafford

Per testimoniare la propria vicinanza ai medici e al personale che sta combattendo in prima linea per salvare le persone colpite dal virus, il club di Manchester ha deciso di modificare la scritta che campeggia sul proprio impianto di gioco tenendo accese solo le lettere NHS, l'acronimo che indica il sistema sanitario nazionale britannico