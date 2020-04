I club di Premier: "La stagione termini il 30 giugno"

Si continua a discutere in Inghilterra per arrivare alla data di scadenza del campionato: in crescita il numero di squadre che vorrebbero chiudere la stagione entro la fine di giugno, richiesta dettata dai contratti in scadenza dei giocatori. Dubbi anche sulla validità degli accordi con gli sponsor, ma un tour de force in Premier sarebbe davvero complicato. Ecco perché bisognerà decidere come chiudere il campionato