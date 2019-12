Sterling segna, dagli spalti viene lanciata fiaschetta

Incredibile quanto successo durante la partita tra i Wolves e la squadra di Guardiola: dopo il gol del momentaneo 1-0 segnato dall'esterno inglese su rigore (la partita finirà poi 3-2 per il Wolverhampton) dagli spalti viene lanciata una fiaschetta di metallo che per fortuna non colpisce il giocatore ma che alcuni suoi compagni poi raccolgono e consegnano all'arbitro