Tottenham-Liverpool su Sky: la rivincita di Mou

Gli Spurs di Mou ospitano la capolista nel match che chiuderà il sabato di Premier (22^ giornata). I Reds di Klopp, con 58 punti in 20 partite, sono una vera e propria corazzata, ma lo Special One ha un conto in sospeso da risolvere... Appuntamento su Sky sabato dalle 18, calcio d'inizio alle 18.30 anche in 4K HDR