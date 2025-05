A partire da venerdì 23 maggio andrà in onda la quarta puntata stagionale del Di Canio Premier Special – Goodison Park, la storia è già futuro. Dopo oltre 130 anni, l’Everton dà l’addio al suo storico stadio – Goodison Park – e si prepara a giocare in quello nuovo, un capolavoro di tecnologia sulle rive del fiume Mersey. I primi passaggi sono previsti venerdì alle 19.30 e alle 22 su Sky Sport Uno. Da venerdì disponibile anche on demand.