Dopo le polemiche e le manifestazioni di dissenso degli scorsi giorni nei confronti del club per l'adesione alla Superlega, ritirata in 48 ore, i tifosi del Liverpool tornano a sostenere i Reds all'esterno di Anfield Road: cori, striscioni e sciarpe del club per Salah e compagni in vista della sfida di campionato contro il Newcastle.