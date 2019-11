Independiente del Valle in delirio, prima Sudamericana

Il primo successo della squadra dell'Ecuador è il trionfo della progettazione e della fiducia sui giovani, guidati da Miguel Ángel Ramírez Medina. L'allenatore spagnolo, che prima ha fatto crescere giovani promesse in Qatar, festeggia il suo primo titolo in panchina, senza aver mai giocato tra i professionisti. E in sala stampa succede di tutto