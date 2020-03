Insuperabili, emozionante video degli istruttori ai ragazzi

Gli istruttori di Insuperabili si collegano quotidianamente con i loro allievi per spiegare i vari esercizi. Ne è venuto fuori un emozionante video, in cui i coach si complimentano con i ragazzi per gli allenamenti e li invitano a rispettare le regole per sconfiggere il coronavirus e a continuare a lavorare