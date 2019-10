Assogna: "Boca ha proposto rinnovo a De Rossi"

L'ex centrocampista delle Roma si è infortunato per aver forzato troppo in allenamento dopo i messaggi di Mancini per un suo ritorno in Nazionale. Proverà a recuperare per il match di Libertadores contro il River Plate. Intanto sta valutando l'offerta di rinnovo del Boca Juniors (proposti altri 6 mesi di contratto).