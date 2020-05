Che stile Eddy Farias, la sua quarantena insieme al pallone

L'ex giocatore di Ancona e Avellino, in isolamento come tutti in questo difficile periodo, ha la fortuna di vivere nella sua Pescara in una casa sulla spiaggia e potersi così sfogare con l'amore della sua vita, il pallone. Col quale, come si vede da questo video, è capace di fare veramente di tutto.