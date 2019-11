"Platini, il Re a nudo": lo speciale alle 23 su Sky Sport

L'ex presidente UEFA racconta, presentando il libro "Il Re a nudo", la delicata fase della sua carriera da dirigente con l'inchiesta per corruzione sui Mondiali 2022: "Processo mediatico violento, ma la vita non è finita". Sulla reazione di Cristiano Ronaldo dopo la sostituzione con il Milan: "Umana e normale. Non credo sia stato messaggio sbagliato". Lo speciale “Platini, il re a nudo” questa sera alle 23.00 su Sky Sport Uno