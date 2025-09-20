Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Altro
De Zerbi: "Greenwood mi aspetto diventi un giocatore totale"
00:00:57 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Le parole dell'allenatore del Marsiglia in conferenza stampa su Mason Greenwood .
Mostra Descrizione
altro
Mou: "Benfica al mio livello, il Fenerbahce non lo era"
00:00:55 min
| 2 giorni fa
pubblicità
altro
Donnarumma: "Con il Napoli sarà difficile, daremo il 110%"
00:00:54 min
| 8 giorni fa
altro
Donnarumma: "Voglio fare la storia con questo club"
00:00:49 min
| 8 giorni fa
altro
Donnarumma: "Ho sempre sognato la Premier, tempo di fiducia"
00:00:43 min
| 8 giorni fa
altro
Donnarumma: "Guardiola, grande orgoglio lavorare insieme"
00:01:03 min
| 8 giorni fa
altro
Intervista Calzona ad Euro Show
00:11:18 min
| 9 giorni fa
altro
Vlahovic segna ancora: la Serbia batte la Lettonia 1-0
00:01:03 min
| 14 giorni fa
altro
Infantino cittadino onorario di Reggio Calabria
00:01:37 min
| 14 giorni fa
altro
Kean: "Italia a 2 punte mi piace, con Retegui mi trovo bene"
00:00:47 min
| 14 giorni fa
altro
Tonali: il paragone con Pirlo, ma era Gattuso il mio idolo
00:02:42 min
| 17 giorni fa
altro
Le avversarie delle italiane in Europa
00:01:59 min
| 19 giorni fa
altro
Mourinho-Fenerbahce, dall'arrivo all'addio: la storia
00:01:59 min
| 22 giorni fa
altro
Mou: "Benfica al mio livello, il Fenerbahce non lo era"
00:00:55 min
| 2 giorni fa
altro
Donnarumma: "Con il Napoli sarà difficile, daremo il 110%"
00:00:54 min
| 8 giorni fa
altro
Donnarumma: "Voglio fare la storia con questo club"
00:00:49 min
| 8 giorni fa
altro
Donnarumma: "Ho sempre sognato la Premier, tempo di fiducia"
00:00:43 min
| 8 giorni fa
altro
Donnarumma: "Guardiola, grande orgoglio lavorare insieme"
00:01:03 min
| 8 giorni fa
altro
Intervista Calzona ad Euro Show
00:11:18 min
| 9 giorni fa
altro
Vlahovic segna ancora: la Serbia batte la Lettonia 1-0
00:01:03 min
| 14 giorni fa
altro
Infantino cittadino onorario di Reggio Calabria
00:01:37 min
| 14 giorni fa
altro
Kean: "Italia a 2 punte mi piace, con Retegui mi trovo bene"
00:00:47 min
| 14 giorni fa
altro
Tonali: il paragone con Pirlo, ma era Gattuso il mio idolo
00:02:42 min
| 17 giorni fa
altro
Le avversarie delle italiane in Europa
00:01:59 min
| 19 giorni fa
altro
Mourinho-Fenerbahce, dall'arrivo all'addio: la storia
00:01:59 min
| 22 giorni fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Highlights Serie A
12 video
|
Gol Serie A
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
pubblicità