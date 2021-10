Già 150 sportivi (tra atleti e dirigenti) scappati dall'Afghanistan sono stati ricollocati grazie all'aiuto della FIFA, altre 545 sono in attesa. Infantino: "I governi d'Europa e del mondo ci aiutino, non servono parole ma fatti concreti. Questa gente ha subito cose che nemmeno possiamo immaginare e noi stiamo facendo del nostro meglio per aiutarla a uscirne".