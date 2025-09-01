Le avversarie delle italiane in Europa

00:01:59 min
7 ore fa
SRV MOURINHO ADDIO FENERBACHE_4705756SRV MOURINHO ADDIO FENERBACHE_4705756
Mourinho-Fenerbahce, dall'arrivo all'addio: la storia
00:01:59 min
| 3 giorni fa
contratto siracusacontratto siracusa
Krastev firma il contratto con il Siracusa in diretta su Sky
00:01:40 min
| 3 giorni fa
CONF MOURIHNO SU SFIDA BENFICA_1455334CONF MOURIHNO SU SFIDA BENFICA_1455334
Mourinho: "Vittorie contro Benfica? Avevo squadre migliori"
00:00:51 min
| 12 giorni fa
ESTRATTO SLOT SU CHIESA 250816.transfer_2702621ESTRATTO SLOT SU CHIESA 250816.transfer_2702621
Slot: "Gol Chiesa utile per il suo futuro al Liverpool"
00:01:09 min
| 15 giorni fa
supercoppa psg tottenham probabili formazioni videosupercoppa psg tottenham probabili formazioni video
La notte prima di Psg-Tottenham: le ultime...dalla panchina
00:02:03 min
| 19 giorni fa
marquinhos psg supercoppa intervista videomarquinhos psg supercoppa intervista video
Marquinhos: "Donnarumma? Il calcio è così"
00:03:17 min
| 20 giorni fa
luis enrique psg supercoppa intervista videoluis enrique psg supercoppa intervista video
Luis Enrique: "Donnarumma responsabilità mia al 100%"
00:02:48 min
| 20 giorni fa
INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929
Frank: "Domani sceglierò il capitano della stagione"
00:00:38 min
| 20 giorni fa
intervista vicariointervista vicario
Vicario: "A Donnarumma auguro solo il meglio"
00:02:22 min
| 20 giorni fa
cosatti udinecosatti udine
Supercoppa Europea, Udine aspetta Psg e Tottenham
00:01:39 min
| 20 giorni fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
Nel cuore di Udine, tutto pronto per la Supercoppa Europea!
00:03:44 min
| 20 giorni fa
psg supercoppa udine spogliatoio videopsg supercoppa udine spogliatoio video
Segreti e curiosità nello spogliatoio del Psg a Udine
00:02:26 min
| 21 giorni fa
