Giorgio Porrà racconta l’impresa del Verona 1985: scudetto leggendario firmato Bagnoli, simbolo di un calcio visionario, operaio, libero da ogni retorica. Con le voci di Briegel, Volpati, Tricella, Galderisi, Fanna ed Elkjaer, autori di un’impresa calcistica ad oggi irripetibile.Quarant’anni fa, il 12 maggio 1985 l'Hellas Verona scrisse una pagina indimenticabile nella storia del calcio italiano, cucendo per la prima volta lo scudetto sulle maglie gialloblù e nel cuore di tutti i veronesi e le veronesi, ma anche di moltissimi appassionati di calcio. Un successo straordinario che - escludendo il calcio pioneristico degli anni Venti di Pro Vercelli, Casale e Novese - rende Verona l'unica città non capoluogo di regione vincitrice in un Campionato a girone unico di Serie A. .