Norvegia-Nuova Zelanda: gol highlights amichevole

00:01:08 min
|
1 ora fa
PLATINI JUVENTUSPLATINI JUVENTUS
Platini: "Se chiama la Juve? A 70 anni c'è altro da fare..."
00:02:27 min
| 4 giorni fa
INTV PLATINIINTV PLATINI
Platini: "Com'è cambiato il calcio, ma bisogna adattarsi"
00:00:54 min
| 4 giorni fa
HL INGHILTERRA - GALLESHL INGHILTERRA - GALLES
Inghilterra-Galles 3-0: gol e highlights
00:01:58 min
| 4 giorni fa
SRV WINNERS CUPSRV WINNERS CUP
Winners Cup, quando lo sport aiuta a guarire
00:15:02 min
| 6 giorni fa
PREM SASSIPREM SASSI
E' morto Carlo Sassi, rese popolare la moviola
00:00:54 min
| 16 giorni fa
ESTRATTO 9010 ZIDANE FLORENTINO PERES SS24_3523306ESTRATTO 9010 ZIDANE FLORENTINO PERES SS24_3523306
90/10, il golazo di Zidane- la finale del 15 maggio 2002
00:01:09 min
| 21 giorni fa
PALLONE D'OROPALLONE D'ORO
Ousmane Dembélé vince il Pallone d'Oro 2025
00:02:52 min
| 21 giorni fa
CONF DE ZERBI SU GREENWOOD_1255791CONF DE ZERBI SU GREENWOOD_1255791
De Zerbi: "Greenwood mi aspetto diventi un giocatore totale"
00:00:57 min
| 24 giorni fa
CONF MOURINHO SU FENERBAHCE 250918_1929971CONF MOURINHO SU FENERBAHCE 250918_1929971
Mou: "Benfica al mio livello, il Fenerbahce non lo era"
00:00:55 min
| 26 giorni fa
INTV DONNARUMMA SU CHAMPIONS E NAPOLI_3003993INTV DONNARUMMA SU CHAMPIONS E NAPOLI_3003993
Donnarumma: "Con il Napoli sarà difficile, daremo il 110%"
00:00:54 min
| 1 mese fa
INTV DONNARUMMA SU OBIETTIVI_1405461INTV DONNARUMMA SU OBIETTIVI_1405461
Donnarumma: "Voglio fare la storia con questo club"
00:00:49 min
| 1 mese fa
INTV DONNARUMMA SU PREMIER_0638024INTV DONNARUMMA SU PREMIER_0638024
Donnarumma: "Ho sempre sognato la Premier, tempo di fiducia"
00:00:43 min
| 1 mese fa
