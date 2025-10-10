Platini: "Se chiama la Juve? A 70 anni c'è altro da fare..."

L'ex presidente della Uefa e simbolo bianconero negli anni Ottanta, a margine del Festival dello Sport a Trento: "Se la Juventus dovesse chiamarmi per un ruolo da dirigente? No, lo prenderei in considerazione ma non tornerei. Ho 70 anni, c’è altro a cui pensare. Ormai devo fare altre cose piuttosto che dirigere un club. Sono passati quarant’anni, lì non conosco più nessuno. Ho la mia vita altrove, è complicato. Se fossi rimasto a Torino, quando l’Avvocato Agnelli me lo chiese, magari lo avrei fatto…".