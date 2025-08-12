Supercoppa Europea, Udine aspetta Psg e Tottenham

1 ora fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
Nel cuore di Udine, tutto pronto per la Supercoppa Europea!
00:03:44 min
| 5 ore fa
psg supercoppa udine spogliatoio videopsg supercoppa udine spogliatoio video
Segreti e curiosità nello spogliatoio del Psg a Udine
00:02:26 min
| 1 giorno fa
crystal-palace-europa-league-conference-newscrystal-palace-europa-league-conference-news
Crystal Palace, appello respinto: giocherà in Conference
00:00:53 min
| 1 giorno fa
balotelli pavia calciomercato newsbalotelli pavia calciomercato news
Balotelli, il Pavia prepara l'offerta per l'attaccante
00:00:32 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udine newssupercoppa europea psg tottenham udine news
Supercoppa, entriamo nello spogliatoio del Tottenham
00:03:31 min
| 1 giorno fa
supercoppa europea psg tottenham udines questore videosupercoppa europea psg tottenham udines questore video
Supercoppa europea: come Udine si sta preparando all'evento
00:05:13 min
| 1 giorno fa
HL DORTMUND-JUVENTUS_1858518HL DORTMUND-JUVENTUS_1858518
Borussia Dortmund-Juventus 1-2: gol e highlights
00:01:21 min
| 1 giorno fa
INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048INTV TUDOR SU PARTITA DI BREMER_3605048
Tudor: "David si muove bene, era concentrato e applicato"
00:00:32 min
| 1 giorno fa
HL CHELSEA-MILAN_5055344HL CHELSEA-MILAN_5055344
Chelsea-Milan 4-1: gol e highlights
00:01:07 min
| 1 giorno fa
HL CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL_3028592HL CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL_3028592
Crystal Palace-Liverpool 5-4 d.c.r: gol e highlights
00:01:01 min
| 1 giorno fa
INTV TUDOR INTEGRALE_3238169INTV TUDOR INTEGRALE_3238169
Igor Tudor, l'intervista prima di Juve-Dortmund
00:06:21 min
| 3 giorni fa
Beach soccer, tutto pronto per la finale scudettoBeach soccer, tutto pronto per la finale scudetto
Beach soccer, tutto pronto per la finale scudetto
00:00:58 min
| 4 giorni fa
