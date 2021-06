Inizia la University League sui videogames

La prima competizione italiana sui videogames tra Università organizzata dalla start-up innovativa 2WATCH che permette agli studenti di ottenere una borsa di studio. Sei tornei per tre Atenei Partner - Federico II, Parthenope di Napoli e Roma Tre - che vedranno sfidarsi migliaia di studenti. I tornei avranno inizio l’8 giugno con i primi gironi di qualificazione e termineranno l’ultima settimana di luglio con l’elezione dei vincitori. La competizione sarà svolta interamente online attraverso un’applicazione sviluppata dalla start-up; l’evento finale, invece, sarà dal vivo. Per ottenere l’ambita borsa di studio non basterà essere bravi ai videogiochi; per ogni studente sarà calcolata la media tra il punteggio raggiunto durante le partite e i suoi risultati universitari, solo i più meritevoli potranno arrivare alla finale. Oltre le partite, è stato organizzato un vero e proprio palinsesto in live streaming per seguire l’intera competizione che sarà trasmessa in diretta sul canale 2WATCHtv presente sulla piattaforma Twitch e sarà commentata dai proplayer più famosi in Italia.