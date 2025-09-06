Vlahovic segna ancora: la Serbia batte la Lettonia 1-0

00:01:03 min
|
45 minuti fa

Dusan Vlahovic continua a segnare e trascina la Serbia contro la Lettonia nella gara del gruppo K di qualificazione ai Mondiali. Per l'attaccante della Juventus è il terzo gol stagionale dopo i due segnati alle prime due di campionato contro Parma e Genoa in aggiunta a quelli delle amichevoli estive. Il serbo dopo la fine dello scorso campionato sta trovando sempre più regolarmente la via della rete. Serbia che con questa vittoria sale a quota 7 punti nel girone al secondo posto dietro l'Inghilterra, entrambe con 3 partite giocate.

INTV KEAN POST ESTONIA_1601789INTV KEAN POST ESTONIA_1601789
altro
Kean: "Italia a 2 punte mi piace, con Retegui mi trovo bene"
00:00:47 min
| 7 ore fa
pubblicità
OMINI INTV TONALI_5154084OMINI INTV TONALI_5154084
altro
Tonali: il paragone con Pirlo, ma era Gattuso il mio idolo
00:02:42 min
| 3 giorni fa
AVVERSARIE ITALIANE AEREOPORTO_1151943AVVERSARIE ITALIANE AEREOPORTO_1151943
altro
Le avversarie delle italiane in Europa
00:01:59 min
| 5 giorni fa
SRV MOURINHO ADDIO FENERBACHE_4705756SRV MOURINHO ADDIO FENERBACHE_4705756
altro
Mourinho-Fenerbahce, dall'arrivo all'addio: la storia
00:01:59 min
| 8 giorni fa
contratto siracusacontratto siracusa
altro
Krastev firma il contratto con il Siracusa in diretta su Sky
00:01:40 min
| 8 giorni fa
CONF MOURIHNO SU SFIDA BENFICA_1455334CONF MOURIHNO SU SFIDA BENFICA_1455334
altro
Mourinho: "Vittorie contro Benfica? Avevo squadre migliori"
00:00:51 min
| 17 giorni fa
ESTRATTO SLOT SU CHIESA 250816.transfer_2702621ESTRATTO SLOT SU CHIESA 250816.transfer_2702621
altro
Slot: "Gol Chiesa utile per il suo futuro al Liverpool"
00:01:09 min
| 20 giorni fa
supercoppa psg tottenham probabili formazioni videosupercoppa psg tottenham probabili formazioni video
altro
La notte prima di Psg-Tottenham: le ultime...dalla panchina
00:02:03 min
| 24 giorni fa
marquinhos psg supercoppa intervista videomarquinhos psg supercoppa intervista video
altro
Marquinhos: "Donnarumma? Il calcio è così"
00:03:17 min
| 24 giorni fa
luis enrique psg supercoppa intervista videoluis enrique psg supercoppa intervista video
altro
Luis Enrique: "Donnarumma responsabilità mia al 100%"
00:02:48 min
| 24 giorni fa
INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929
altro
Frank: "Domani sceglierò il capitano della stagione"
00:00:38 min
| 24 giorni fa
intervista vicariointervista vicario
altro
Vicario: "A Donnarumma auguro solo il meglio"
00:02:22 min
| 24 giorni fa
INTV KEAN POST ESTONIA_1601789INTV KEAN POST ESTONIA_1601789
altro
Kean: "Italia a 2 punte mi piace, con Retegui mi trovo bene"
00:00:47 min
| 7 ore fa
OMINI INTV TONALI_5154084OMINI INTV TONALI_5154084
altro
Tonali: il paragone con Pirlo, ma era Gattuso il mio idolo
00:02:42 min
| 3 giorni fa
AVVERSARIE ITALIANE AEREOPORTO_1151943AVVERSARIE ITALIANE AEREOPORTO_1151943
altro
Le avversarie delle italiane in Europa
00:01:59 min
| 5 giorni fa
SRV MOURINHO ADDIO FENERBACHE_4705756SRV MOURINHO ADDIO FENERBACHE_4705756
altro
Mourinho-Fenerbahce, dall'arrivo all'addio: la storia
00:01:59 min
| 8 giorni fa
contratto siracusacontratto siracusa
altro
Krastev firma il contratto con il Siracusa in diretta su Sky
00:01:40 min
| 8 giorni fa
CONF MOURIHNO SU SFIDA BENFICA_1455334CONF MOURIHNO SU SFIDA BENFICA_1455334
altro
Mourinho: "Vittorie contro Benfica? Avevo squadre migliori"
00:00:51 min
| 17 giorni fa
ESTRATTO SLOT SU CHIESA 250816.transfer_2702621ESTRATTO SLOT SU CHIESA 250816.transfer_2702621
altro
Slot: "Gol Chiesa utile per il suo futuro al Liverpool"
00:01:09 min
| 20 giorni fa
supercoppa psg tottenham probabili formazioni videosupercoppa psg tottenham probabili formazioni video
altro
La notte prima di Psg-Tottenham: le ultime...dalla panchina
00:02:03 min
| 24 giorni fa
marquinhos psg supercoppa intervista videomarquinhos psg supercoppa intervista video
altro
Marquinhos: "Donnarumma? Il calcio è così"
00:03:17 min
| 24 giorni fa
luis enrique psg supercoppa intervista videoluis enrique psg supercoppa intervista video
altro
Luis Enrique: "Donnarumma responsabilità mia al 100%"
00:02:48 min
| 24 giorni fa
INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929INTV FRANK SU PSG-TOTTENHAM_4719929
altro
Frank: "Domani sceglierò il capitano della stagione"
00:00:38 min
| 24 giorni fa
intervista vicariointervista vicario
altro
Vicario: "A Donnarumma auguro solo il meglio"
00:02:22 min
| 24 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità