Vlahovic segna ancora: la Serbia batte la Lettonia 1-0

Dusan Vlahovic continua a segnare e trascina la Serbia contro la Lettonia nella gara del gruppo K di qualificazione ai Mondiali. Per l'attaccante della Juventus è il terzo gol stagionale dopo i due segnati alle prime due di campionato contro Parma e Genoa in aggiunta a quelli delle amichevoli estive. Il serbo dopo la fine dello scorso campionato sta trovando sempre più regolarmente la via della rete. Serbia che con questa vittoria sale a quota 7 punti nel girone al secondo posto dietro l'Inghilterra, entrambe con 3 partite giocate.